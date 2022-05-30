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Два російські мільярдери подали позови проти Ради ЄС через санкції

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Два російські мільярдери подали позови проти Ради ЄС через санкції
Російські мільярдери Пьотр Авен та Михайло Фрідман подали позови проти Ради ЄС, яка наприкінці лютого наклала на них санкції через вторгнення Росії в Україну. Бізнесмени поскаржилися, що через них не можуть найняти прибиральниць.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє meduza.

Цю інформацію агентству ТАРС підтвердив представник Європейського суду юстиції у Люксембурзі, куди надійшли позовні заяви бізнесменів.

Позов Авена був зареєстрований 23 травня, позов Фрідмана - 24 травня. Інша інформація на сайті суду поки що недоступна.

Журнал Forbes оцінює статки Авена в 4,6 мільярда доларів, Фрідмана - в 12,9 мільярда доларів.

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Мільярдери потрапили під санкції Євросоюзу 28 лютого 2022 року. Влада ЄС обґрунтувала рішення про обмежувальні заходи зв'язками Фрідмана та Авена у російських владних колах. У березні 2022 року санкції проти бізнесменів також запровадила Велика Британія, де вони мешкають.

Після введення санкцій Фрідман та Авен залишили раду директорів Альфа-банку. Вони дали інтерв'ю, в яких назвали санкції несправедливими і поскаржилися на пов'язані з ними фінансові обмеження. Зокрема, Авен сказав, що не знає, чи тепер може найняти прибиральницю, а Фрідман - що не знає, як оплатити її послуги.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Нравіца нє нравіца-жалуйтєсь в лігу сєксуаальних рєформ...
  • Яр Холодний
    Хай у "Спортлото" скаржаться!
  • iMedvedeff
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