Політичне рішення про надання Україні статусу кандидата можна ухвалити за день, - прем’єр Латвії
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це прем’єр-міністр Латвії заявив перед самітом ЄС.
"Європа повинна відкривати свої двері. Кандидатський статус - це суто політичне рішення, яке може бути ухвалене за один день. Тож нині важливо, щоб ми ухвалили це рішення - для України та інших країн, які хочуть поповнити європейську демократичну сім’ю держав, держав, які хочуть жити згідно з верховенством права, а не правом сили", - зазначив Каріньш.
Латвійський прем’єр також висловив переконання, що для того, щоб у Європі запанував міцний мир, "Росія повинна програти війну в Україні, а Україна повинна перемогти".
"І ми можемо допомогти в цьому двома способами: перший - військовим шляхом, допомагаючи Україні оборонятися, а другий - ізолюючи російську економіку (шляхом санкцій)", - додав він.