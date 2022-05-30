У Києві з 1 червня відновлять роботу 34 комунальних і 14 приватних дитсадків, - Кличко

Частина дитячих садків відновлять свою роботу з 1 червня в українській столиці.

Як інформує Цензр.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Спочатку малечу прийматимуть 34 комунальних садочки в різних районах міста. Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Оскільки багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають із ким", – написав Кличко.

За його словами, підставою для прийняття дитини до садочку буде "довідка від обох батьків про те, що вони працюють".

Мер зазначив, що відновлять свою роботу лише ті дитсадки, в яких або поруч із якими є укриття.

"Також готові до відновлення роботи 14 приватних садочків Києва", - написав Кличко.

До повідомлення прикріплено повний перелік дитсадків, які відновлять роботу з 1 червня: по 6 - у Голосіївському та Солом'янському, 5 – у Шевченківському, 4 – у Дніпровському, по 3 – в Оболонському, Подільському та Святошинському, 2 – у Дарницькому та по 1 – у Деснянському та Печерському районах Києва.

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