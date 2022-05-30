Це ще не ленд-ліз, - Маркарова про постачання зброї зі США

Нинішні поставки зброї з США в Україну не є ленд-лізом. Передана зброя фактично є подарунком Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в США Оксани Маркарової в ефірі телемарафону.

"Вся та зброя, яку ми отримуємо зараз, - це фактично грантова зброя. Це не ленд-ліз, це те, що ми отримуємо прямими виділеннями з бюджету або від президента США... Ленд-ліз - це четвертий інструмент, який ми можемо задіяти", - зазначила вона.

Вона уточнила, що за ленд-лізом Україна може отримати як зброю, так і інші необхідні позиції.

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