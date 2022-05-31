Ставка на роботу "друкарського верстата" - найбільша помилка Уряду, - Уманський

За перші три місяці війни Національний банк України надрукував для фінансування потреб Уряду 120 млрд грн.

Про це написав у колонці для lb.ua ексміністр фінансів Ігор Уманський, інформує Цензор.НЕТ.

З початку запровадження воєнного стану в Україні Уряд на первинних аукціонах через продаж військових облігацій залучив загалом майже 90 млрд грн, з яких 77 млрд грн через розміщення ОВДП у гривні та 13 млрд грн (в еквіваленті) через розміщення ОВДП в іноземній валюті. При цьому, за цей же час Національний банк України здійснив прямий викуп ОВДП на суму 120 млрд грн. Уряд занадто покладається на роботу "друкарського верстату",нехтуючи іншими джерелами наповнення бюджету, і це – одна із найбільших його помилок, переконаний Уманський.

"Звичайно, у період воєнного стану залучення центрального банку до прямої допомоги бюджету у певних обсягах є цілком виправданим. Але якщо ми не хочемо потім відчути на собі усі наслідки роботи "друкарського верстату" і дивуватися, чому відчувається тиск на гривню та чому зменшуються міжнародні резерви, то використовувати цей канал слід максимально виважено. Принаймні, він не має превалювати над ринковими розміщеннями і НБУ має бути "кредитором останньої надії", - написав Уманський

За словами експерта, подальша ставка Уряду винятково на додаткову емісію гривні та пряме фінансування бюджету Національним банком України може обернутися для країни колосальними наслідками – стрімкою інфляцією, девальвацією грнивні та у результаті – зубожінням населення,чиї доходи втрачатимуть купівельну спроможність. "За рахунками, які зараз оплачуватимуться через друкарський верстат, з певного моменту все суспільство муситиме заплатити значно більшу ціну – і ми вже в цьому пересвідчувалися не раз", - констатує Уманський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інфляція понад 20%, падіння ВВП не менше 33%: прогноз Нацбанку на 2022 рік

Натомість, за словами ексміністра, Уряду варто звернути увагу на питання збільшення привабливості ОВДП для інесторів за рахунок зростання їх доходності, та докладати більше зусиль для отримання обіцяної міжнародної допомоги. "Війна негативно впливає на державні фінанси. Тут об’єктивно. База для збору доходів падає через руйнації та зменшення можливостей для економічної діяльності. Щоправда у випадку України – маємо ще й цілу низку необґрунтованих популістських рішень щодо звільнення від оподаткування. Яскравий приклад недолугого виконавчого рішення щодо звільнення від розмитнення операцій із ввезення авто не для потреб ЗСУ та медзакладів, а назад для усіх.Натомість, потреби у фінансуванні, навпаки, зростають. Тобто гроші все одно необхідно десь брати. Тому, зокрема, канал боргового фінансування у цей час має працювати на повну потужність", - підсумував Уманський.