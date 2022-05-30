Створення в Раді групи "Відновлення України" є небезпечним для нацбезпеки, - Черненко

Найодіозніші народні депутати віднині забороненої ОПЗЖ намагаються відмежуватися від токсичної партії і продовжити політичну кар‘єру, як це робили регіонали у 2014 році.

Про це написав колишній нардеп Олександр Черненко у facebook, коментуючи створення у Верховній Раді групи "Відновлення України".

"Найодіозніші персонажі з цієї партії (ОПЗЖ — ред.) дуже швидко відчули настрої українців і відмежувалися від ненависної абревіатури. Але тут же почали створювати на її уламках нову проросійську силу. Поки що лише у вигляді парламентської групи "Відновлення України". Нинішня влада жодним чином не реагує, оскільки вже має домовленість, що депутати цієї групи будуть давати голоси для сумнівних ініціатив Банкової", — написав Черненко.

До згаданої групи, зокрема увійшли 17 депутатів, з них 11 — з колишньої фракції ОПЗЖ. Співголовою став проросійський олігарх Ігор Абрамович, який виїхав з України напередодні вторгнення. До складу увійшли партнер Медведчука і відомий "гаманець" сепаратистів з "ЛДНР" Вадим Столар, Валерій Гнатенко, який в 2014 році закликав до референдуму за створення так званої "ДНР", багаторічна помічниця Сергія Ківалова Антоніна Славицькая. До групи увійшов також Олександр Ковальов, який відомий тим, що вивозив з Києва "Беркут" після Євромайдану, а також скандальні "слуги народу": антиваксер Артем Дмитрук і підозрюваний у хабарництві Олександр Юрченко.

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На думку Олександра Черненко, утворення такої парламентської групи є вкрай небезпечним, особливо у світлі того, що Кремль не полишає спроб впливати на українську політику з середини, навіть в умовах відкритої війни. "І вчергове перевзута п’ята колона буде отруювати наш парламент, розповідати українцям, як їм жити і що робити із окупованими територіями, балотуватиметься до місцевих рад.

Тому про це потрібно говорити і протидіяти цим процесам вже зараз. Щоб потім не було пізно",— написав експерт.