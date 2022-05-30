Зеленський під час виступу перед Єврорадою: Шостий санкційний пакет має бути схвалений

6-й санкційний пакет має бути схвалений, включно з нафтою.

Як інформує Цензор.НЕТ про це під час виступу на засіданні Євроради за допомогою відеозв'язку, заявив президент України Володимир Зеленський.

"6-й санкційний пакт має бути узгоджений і повинен бути ефективним, включно з нафтою, щоб Росія відчувала ціну за те, що робить проти України, проти всієї Європи і щоб ви нарешті стали незалежними разом із нами від російської енергетичної зброї, хоча б її нафтової частини", - заявив він.

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Ми повинні, сказав також він, негайно знайти рішення, щоб запобігти розгортанню продовольчої кризи.

Зеленський подякував лідерам країн ЄС за створення "зелених коридорів" для аграрного експорту з України, але "як ви розумієте, надійне гарантування продовольчої безпеки неможливе без припинення війни на нашій землі".

"Не може бути спокійної торгівлі та аграрного виробництва, поки Росія зберігатиме можливість перехоплювати суди з українською агропродукцією і не лише у Чорному морі", - заявив Зеленський.

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