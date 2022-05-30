У Празі готують друге наметове містечко для біженців з України

У чеській столиці Празі пожежники облаштовують друге наметове містечко для біженців з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ceske Noviny.

Табір у районі Малешиці буде розрахований на 150 осіб. Він призначений для біженців ромського походження, які проживають на центральному залізничному вокзалі в незадовільних умовах.

Крім наметів із розкладачками, тут також є санітарно-побутові приміщення, зокрема їдальня та душові, та ігровий майданчик для дітей.

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У Празі вже кілька тижнів працює наметове містечко у Трої, це перший відкритий табір біженців, який зараз пропонує тимчасове розміщення для 150 осіб.

Як повідомлялося, з моменту вторгнення Росії в Україну у Чехії тимчасовий захист отримали 357 566 осіб.