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Рашисти просунулися всередину Сєверодонецька, тривають вуличні бої. Під Лисичанськом контузило журналіста і перекладачку, - Гайдай

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Рашисти просунулися всередину Сєверодонецька, тривають вуличні бої. Під Лисичанськом контузило журналіста і перекладачку, - Гайдай
Вуличні бої в Сєверодонецьку тривають ЗСУ намагаються відкинути ворога.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Коротке вечірнє зведення 30 травня. Рашисти просунулися всередину Сєверодонецька, тривають вуличні бої. Мешканцям Наполегливо Радимо залишатися в укриттях. Маємо надію, що зниклі лікарі живі, адже в підбитій "швидкій" тіла не виявлені. Волонтери, які раніше потрапили під обстріл почувають себе задовільно. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу евакуаційного транспорту під Лисичанськом (ще не встановлено чи це була авіабомба чи снаряд крупного калібру) - загинув французький журналіст, дістав поранення патрульний поліцейський, ще один журналіст та перекладачка отримали контузію. Усіх везуть в лікарню в Дніпро. Евакуацію з Луганщини зупинено до стабілізації безпекової ситуації", - розповів він.

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Топ коментарі

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Тогда слушай Арестовича i Национальный марафон «Едині новини».
  • Right Right 2d264255
    а які повинні бути новини коли зелупа взагалі не готувалася до війни, а кацапи готувалися?
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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