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ЄС не може дозволити собі не домовитися про санкції проти РФ, - президентка Європарламенту Метсола

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ЄС не може дозволити собі не домовитися про санкції проти РФ, - президентка Європарламенту Метсола
Європейський союз не може допустити, щоб не було досягнуто згоди щодо запропонованого шостого пакету санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола після зустрічі з главами держав-членів ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Я дуже сподіваюся, що домовленість буде. Ми не можемо дозволити, щоб її не було", - заявила Метсола.

"Хоча я розумію реалії, з якими стикаються різні країни, існує межа гнучкості, яку ми можемо дозволити, не втрачаючи довіри з боку нашого населення", - наголосила вона.

Метсола визнала, що хоча пакети санкцій "завжди нелегко прийняти", є велика надія на те, що ЄС зможе "досягти угоди, яка може бути ефективною".

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"Чи хотіли б ми, щоб це пішло далі? Звісно. Чи хочемо ми, як і раніше, щоб це пішло далі? Звісно. І ми продовжуватимемо наполягати на цьому", — додала глава Європарламенту.

Щодо заявки України на членство в ЄС, Метсола дала позитивні сигнали з погляду Європейського парламенту.

"На мій погляд, у нас немає іншого вибору, крім ще більше наблизити Україну до нас, і найгіршим сигналом, який ми могли б подати зараз, було б продемонструвати коливання. А те, що зараз потрібне Україні, — це надія і перспектива", — сказала вона.

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Як повідомлялося, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що на саміті ЄС 30-31 травня шостий санкційний пакет буде погоджено.

Водночас глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель впевнений, що лідери ЄС домовляться про санкції у понеділок.

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