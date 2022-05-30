Ердоган и Зеленський обговорили створення Моніторингового центру в Стамбулі
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє турецька агенція Анадолу
"Президент Ердоган наголосив, що Туреччина надає особливого значення проєкту створення безпечного коридору для експорту сільськогосподарської продукції з України морським шляхом.
Глава турецької держави заявив, що Анкара позитивно ставиться до приєднання до діяльності Моніторингового центру, який передбачається створити за участю України, РФ та ООН у Стамбулі", - зазначається у повідомленні.