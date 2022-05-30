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Ердоган и Зеленський обговорили створення Моніторингового центру в Стамбулі

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Ердоган и Зеленський обговорили створення Моніторингового центру в Стамбулі
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє турецька агенція Анадолу

 "Президент Ердоган наголосив, що Туреччина надає особливого значення проєкту створення безпечного коридору для експорту сільськогосподарської продукції з України морським шляхом.

Глава турецької держави заявив, що Анкара позитивно ставиться до приєднання до діяльності Моніторингового центру, який передбачається створити за участю України, РФ та ООН у Стамбулі", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Alfalcon 30b8e09d
    Клоун вже хлопців з Маріуполя евакуйовав .

    Чую з цим "центром" теж не все чисто

    Тим часом через саботаж самміту НАТО

    США відмовилося постачати нам РСЗВ котрі вражають ворога на 300км
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Процес Стамбул(Мінськ-3) триває!!)))
  • Y.M. Z.
    "...за участю України, РФ та ООН."

    Опа, вже й міжнародне співробітництво налажуєцця!

    Слідкуйте за руками.
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