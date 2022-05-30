За 30 травня ударна авіація ЗСУ здійснила до десяти авіанальотів на ворожі позиції, зенітні війська знищили 2 ракети РФ, - Повітряні Сили

Ударна авіація України у понеділок здійснила до десяти авіанальотів і відпрацювала по наземних цілях ворога, зенітні ракетні війська знищили дві ракети окупантів.

Про це повідомив пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"30 травня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала вогневих ударів по окупаційних військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції. Нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі рашистів.

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Підрозділами зенітних ракетних військ на Донеччині знищено авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" – Х-59МК, а на Одещині – крилату ракету Х-22, бойова частина якої – близько тони (на фото уламки Х-22)", - йдеться у повідомленні.