Перехоплення розмови двох полковників армії РФ: "Путин - пид#рас, Шойгу – гонд#нище, бл#ть. Дворников - легенда по у#банству", - ЗМІ. ВIДЕО

"Схеми" отримали від одного з розвідувальних органів України ексклюзивні аудіозаписи, на яких російські полковники обговорюють керівників так званої "спецоперації" Росії в Україні. Один – полковник РФ Власов, який керував ракетними дивізіонами при обстрілі Маріуполя у 2015. Інший – військовий медик Ковтун, родом з Вінничини, має чимало родичів в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Це один із фрагментів розмови двох російських полковників:



"Обрати внимание, где этот Шойгу, его не видно и не слышно, потом вылезет же, мразь, б***ь. Вылезет же какая-то шл**бота вокруг него, бегают вот эти вот, на согнутых ногах, вот эти генеральчики, полковнички, лейтенантики…", – каже на перехопленні один з них.

– Генералов, н***й, пригласили всех туда. Б***ь, никто воевать не умеет, не хочет, все только, б***ь, бодро честь отдавать, больше н***я никого ничего не научили, б***ь", – відповідає йому інший.

Один зі співрозмовників – військовослужбовець Збройних сил РФ Максим Власов з позивним "Югра". Згідно з даними СБУ та розслідувачів Bellingcat, він один із відповідальних за обстріл Маріуполя із "Градів" 24 січня 2015 року. Тоді загинуло близько 30 людей, більше сотні отримали поранення.

"Потери страшные, парней наших, б***ь. И, ты знаешь, я эту военную немножко историю знаю, сравниваю, вот эта советско-финская война, 39-40-й год, б***ь, один в один, вообще как по шаблону, на**й, пошли", – каже Власов на перехопленні.

Із 2018 року Власов в українському розшуку – за той самий обстріл Маріуполя. За цей період Власов з підполковника доріс до звання полковника та станом на квітень цього року займає керівну посаду в артилерійській службі штабу 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ. Також переведений в аналітичний відділ штабу 1-ї танкової армії, командний пункт якої розгорнуто в Бєлгородській області Росії.

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А ось один із прикладів його "аналітики". Власов говорить про російського міністра оборони:



"Шойгу - это полностью некомпетентный профан, б***ь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, б***ь. Просто шоумен, б***ь".

Журналісти також встановили співрозмовника Власова – це російський військовий медик на ім’я Віталій Ковтун. Ось його оцінка дій керівника Міноборони:



"Шойгу – гон***ище, б***ь, контрактников нет – конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь – откуда их набрать?"

Далі співрозмовники говорять про інших військових керівників, з оточення Шойгу.



Зокрема, про генерал-полковника Павла Плата – радника міністра оборони та начальника контрольно-наглядового управління Міноборони РФ. А до 2013 року – високопосадовець МНС.

"Собрал вокруг себя этих еб***тых МЧС-ников – ну если у нас начальник инспекции генерал-полковник Плат, б***ь. Он вообще в армии не служил, а звание он взял с МЧС, хотя это звание с нарушением всего закона, б***ь", – каже Власов.

Під час розмови військові дають характеристику і відповідальному за командування російськими військами у війні з Україною – 60-річному генералу армії та герою Російської Федерації Олександру Дворнікову.

"Наплодили целую плеяду лизоблюдов-у***нов. Вон этот Дворников, вообще, легенда по уе***ству. Конченый вообще, просто конченый. Это он какой-то сейчас вот придумал "антибендеровский бросок"... Ну, короче, это, вообще конченый, б***ь, безголовый идиот", – описує генерала Власов.

Не задоволені співрозмовники і командувачем військами Східного округу РФ Олександром Чайком.

"Я с вилами скоро пойду, б***ь, к "‎кремлевской" площади, ё***ый в рот. Наплодили, б***ь, генералов, всяких там, Чаек-х***к, б***ь. И всех остальных, б***ь. Сначала людей положат, а потом, с*ка, б***ь, ждем, пока они наших положат, б***ь. Они приободрились, е***утся, б***ь. Почитай, что они там пишут, все, б***ь, довольные", – каже Ковтун.

Окрім походу "з вилами на Кремль", військовий Ковтун говорить з Власовим про обстріли цивільних об’єктів та мирних жителів:



"Они хотят, чтобы пехота шла, б***ь, артиллерия работала, ё***ый в рот, еб***те на расстоянии, тратьте, н***й, эти бомбы, б***ь, их дох***я просто, кидайте их, н***й. Даже если не туда попали, б***ь, пусть начинают бояться, б***ь, еб***те по вокзалам, б***ь, еб***те по железным дорогам, н***й, еб***те".

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Віталій Ковтун – військовий медик Наро-Фомінського військового госпіталю в Росії, полковник.

Як з’ясували "Схеми", Віталій Ковтун, який говорить про необхідність бомбити Україну, – уродженець села Жабокрич Крижопільського району Вінницької області. має багато родичів в Україні. Наприклад, сестра зазначає, що живе в Києві. І публікує світлини з середмістя. Ще одна сестра мешкає під Вінницею.

"Должна, б***ь, в Киев в Верховную Раду прилететь ракета, б***ь. Всё, н***й. Почему не прилетела, б***ь? Почему не прилетела, б***ь? Я не понимаю, с*ка, ёб***й ты Путин, пи***ас, б***ь! Почему не прилетела ракета в Киев? Чтоб они подумали – да, б***ь, ё***ый в рот, чего-то неправильно всё, чего-то не так, б***ь, делается. Почему, б***ь? В Киев еб***те, в центр города, б***ь, там Верховная Рада, б***ь, дом правительства, б***ь. Е***ите по дому правительства, б***ь. Ну, б***ь, там наверняка никого нет из важных людей. Но дом будет разрушен, б***ь. Все увидят, ё***ый в рот, б***ь. Охранник какой-то там умрёт, б***ь. Ну и всё, б***ь", – каже Ковтун у перехопленні.

Українець за походженням, а нині російський військовий медик Ковтун на перехопленнях також закликає помститися за крейсер "Москва":



"С*ка, крейсер развалили, н***й, крейсер утопили, б***ь. Ну въе***е вы, б***ь, куда-нибудь, н***й. Тоже в ответку. Тоже по Киеву, б***ь, въ***те, н***й. В***те, б***ь. Нет, б***ь. О чем это говорит? Потому что им на нас п***й".

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