Євросоюз прагне досягти консенсусу щодо нафтового ембарго: всі ведуть хороші та конструктивні дискусії одне з одним, - Шольц

Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц переконаний, що в Євросоюзі є прагнення досягти порозуміння щодо запровадження ембарго на російську нафту.

Про це він заявив журналістам перед спеціальною зустріччю Європейської ради у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Здається, що всі ведуть хороші та конструктивні дискусії одне з одним. Ніколи не можна хвалити день до вечора. Але все, що я помічаю, так це те, що, дійсно, є розмови, які ведуться з бажанням досягти порозуміння. І це добре", - заявив Шольц, відповідаючи на питання про відсутність єдності з питання нафтового ембарго.

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Коментуючи вимоги Угорщини з цього приводу, канцлер вказав на важливість "діяти в унісон", але також "враховувати особливу ситуацію в усіх країнах".

"Ми це робили у минулому і робитимемо це й надалі. Наша сила саме в тому, що ми можемо разом розв'язувати наші проблеми і тим самим діяти спільно проти російської агресії проти України", - заявив Шольц.

Федеральний канцлер наголосив, що Німеччина давно готувалася до незалежності від Росії в енергетичній сфері. За його словами, ФРН забезпечить незалежність від імпорту вугілля до осені, а до кінця року стане незалежною від імпорту нафти з Росії.