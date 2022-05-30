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Окупований регіон Грузії Південна Осетія скасувала "референдум" про входження до складу Росії

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Окупований регіон Грузії Південна Осетія скасувала "референдум" про входження до складу Росії
Самопроголошений ватажок Південної Осетії Анатолій Бібілов скасував референдум про входження регіону до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "РИА Новости".

Зазначається, що "президент" припинив свій указ, згідно з яким у Південній Осетії мав пройти референдум про приєднання до РФ.

Пізніше Бібілов підписав новий указ, яким виправдав скасування референдуму.

"Президент" Південної Осетії у своєму указі відзначив неприпустимість одностороннього рішення референдуму з питань, що стосуються законних прав та інтересів РФ", - розповідають журналісти.

Він наказав "провести консультації з Росією щодо всього комплексу питань, пов'язаних з подальшою інтеграцією".

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Що раша на бабло нає..ала!! Денег нет но ви держитесь!)))
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А что так? Концепция поменялась?
    Не хотим быть денацифицированы вместе с братским русским народом?

    Вы там умеете выговаривать слово "денацификация"?
  • corporal Akkerman
    Ойц... А шо такое ?!
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