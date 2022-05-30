Окупований регіон Грузії Південна Осетія скасувала "референдум" про входження до складу Росії
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Самопроголошений ватажок Південної Осетії Анатолій Бібілов скасував референдум про входження регіону до Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "РИА Новости".
Зазначається, що "президент" припинив свій указ, згідно з яким у Південній Осетії мав пройти референдум про приєднання до РФ.
Пізніше Бібілов підписав новий указ, яким виправдав скасування референдуму.
"Президент" Південної Осетії у своєму указі відзначив неприпустимість одностороннього рішення референдуму з питань, що стосуються законних прав та інтересів РФ", - розповідають журналісти.
Він наказав "провести консультації з Росією щодо всього комплексу питань, пов'язаних з подальшою інтеграцією".