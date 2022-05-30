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Путін проводить політику, спрямовану на знищення запасів зерна, щоб спровокувати глобальний голод, - Боррель

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Путін проводить політику, спрямовану на знищення запасів зерна, щоб спровокувати глобальний голод, - Боррель
Веденням загарбницької війни проти України та блокуванням українських портів росія провокує глобальну продовольчу кризу, адже не дозволяє Україні вивезти на зовнішній ринок більше 20 мільйонів тонн зерна, і ця ситуація потребує реагування з боку Європейського Союзу.

Про це в понеділок у Брюсселі перед початком спеціальної зустрічі Європейської Ради заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо допустити голод у світі, але це саме те, що зараз робить Путін. Він проводить політику, спрямовану на знищення запасів зерна. Європейський Союз має сказати щось із цього приводу, оскільки все це - велика трагедія, яка матиме дуже руйнівний ефект для багатьох країн по всьому світу", - наголосив Боррель.

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У вівторок європейські лідери розглянуть питання глобальної продовольчої безпеки, зокрема, шляхи вивезення з України 20 мільйонів тонн українського зерна. Це непросто, за словами Борреля, бо Росія військовим шляхом блокує морські шляхи постачання цього зерна на зовнішні ринки. Але ця тема має надзвичайно велике значення, оскільки йдеться про загрозу голоду у світі.

Ще одним питанням, яке завтра розглянуть лідери країн Європейського Союзу, буде питання оборони та розвитку оборонних спроможностей Євросоюзу в контексті військової агресії Росії проти України.

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Вы же там не сильно реагируйте в Европе. Вдруг лицо пуйлу потеряете.
  • Anton Oliinyk
    Когда вам европейцам говорили об угрозе войны, вы не думали что нужно будет что-то кушать. Вы "кушали" кремлевскую лапшу, нефть и газ. Ведь Украина где-то далеко и это совсем не интересно...
  • fresh guacamole
    Проблеми арабів та африканців мають хвилювати найперше арабів та африканців. У Єгипта є два вертольтоносці, вперед штурмувати Севастополь.
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