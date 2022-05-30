Данія відмовляється від оплати російського газу в рублях, очікує припинення поставок

Данська енергетична компанія Orsted остаточно відмовляється від оплати російського газу в рублях і через це допускає найближчим часом припинення поставок.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, йдеться в поширеному релізі.

"Газпром експорт" продовжує вимагати від Orsted розраховуватися за постачання газу в рублях. Ми не маємо юридичних зобов'язань за контрактом чинити так, і ми неодноразово повідомляли "Газпром експорту", що не робитимемо цього. Крайній термін оплати – 31 травня, і Orsted продовжить платити в євро. Тому є ризик, що "Газпром експорт" припинить постачання газу на адресу Orsted. На думку Orsted, це буде порушенням контракту", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, у разі припинення поставок із РФ данська компанія зможе компенсувати обсяги, яких бракує.

На рік Данія закуповує близько 1,9 млрд куб. м російського газу.

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