США розглядають передачу України РСЗВ без далекобійних ракет, - The Washington Post
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За даними The Washington Post, США розглядають можливість передачі Україні універсальних реактивних систем залпового вогню, але без далекобійних ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Видання з посиланням на високопоставленого чиновника пише, що рішення про передачу систем РСЗВ для України ще не прийнято.
"Питання РСЗВ знаходиться на розгляді, але нічого не обговорюється, що стосується можливостей дальнього удару", - зазначив він.
Передбачається, що Вашингтон все-таки передасть універсальні РСЗВ, але з боєприпасами меншої дальності. Тобто, розглядається передача реактивних снарядів, які можуть вражати цілі на відстані до 70 кілометрів. У той же час американські системи здатні бити далекобійними ракетами на 300 кілометрів.
Однак навіть реактивні снаряди меншої дальності більш ніж в два рази перевищують вогневу здатність українських РСЗВ.