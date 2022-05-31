Зеленський висловив співчуття рідним та колегам загиблого на Луганщині французького журналіста Леклера

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та колегам загиблого від обстрілів у Луганській області французького журналіста Фредеріка Леклера.

"Сьогодні на Луганщині окупанти зірвали евакуацію з районів бойових дій, обстрілявши машину, яка їхала за місцевими. Від смертельного поранення під час цього обстрілу загинув французький журналіст Фредерік Леклер. Він працював на французький телеканал BFMTV. Трохи більше місяця тому я дав інтерв'ю саме цьому телеканалу. Це було моє перше інтерв'ю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни", - заявив Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 30 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Мої щирі співчуття колегам і рідним Фредеріка. Він став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого", - сказав президент.

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