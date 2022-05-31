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Посли G7 стурбовані повідомленнями про російські фільтраційні табори: "Звіти про страти без суду, катування та інші звірства мають бути розслідувані якнайшвидше"

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Посли G7 стурбовані повідомленнями про російські фільтраційні табори: "Звіти про страти без суду, катування та інші звірства мають бути розслідувані якнайшвидше"
Посли країн групи G7 надзвичайно стурбовані численними повідомленнями про фільтраційні табори, організовані на тимчасово окупованій Росією території.

Про це повідомляється на сторінці групи у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Посли G7 надзвичайно стурбовані численними тривожними повідомленнями про "фільтраційні табори", які Росія організувала на незаконно окупованих нею територіях. Звіти про страти без суду, катування та інші звірства мають бути розслідувані якнайшвидше, і у разі підтвердження винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - зазначили дипломати.

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Топ коментарі

  • Valter Valter
    Да в жзопу вы засуньте свои расследования и озабоченности. Много уже рашистов наказали и расследовали? Да вы даже за сбитый рашистами Боинг никого не наказали. Только оружие которого вы не даете поможет остановить преступления
  • Sophia-Maria Duglass
  • Small Jerboa
    Нехай у свого Червоного Хреста спитають - рашисти же їх начебто допустили, в деякі з них?
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