Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС відповідає інтересам самої Європи, - президентка Європарламенту Мецола

Рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюз, яке лідери ЄС мають розглянути вже за кілька тижнів, відповідає інтересам Європи та має рішучу підтримку з боку Європарламенту.

Про це в понеділок у Брюсселі під час пресконференції за підсумками участі в спеціальній зустрічі Європейської Ради заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Певний час я говорила про статус країни-кандидата для України та про висновок Єврокомісії, який буде представлений на розгляд наступної Європейської Ради. Це питання в Європейському парламенті оцінюють як вибір: чи ми хочемо, щоб Україна дивилася на Європу, або ж допускаємо, щоб Україна та решта світу почали сумніватися у здатності Європейського Союзу приймати важливі рішення, коли саме ЄС має відігравати роль лідера", - сказала Мецола.

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Вона висловила переконання, що у Європейського Союзу немає іншого вибору, ніж іще більше наблизити Україну до себе. Найгіршим сигналом з боку ЄС було б продемонструвати власні коливання щодо цього, коли саме зараз Україна потребує сигналу надії та перспективи.

"Не повинно бути жодного сумніву стосовно позиції Європейського Парламенту в тому, що він позитивно бачить наступний крок України - стати країною-кандидатом на членство в ЄС. Це не лише надішле потужне політичне послання, але також відкриє шлях для подальшої інтеграції України та українців, їх доступу до різних програм ЄС та до допомоги у відбудові країни. Не маю сумніву, що ці зусилля матимуть потужну підтримку з боку Європейського Парламенту", - наголосила європейський політик.