Російські війська обстрілюють окуповані ними ж населені пункти, - Вілкул
7 67917
Російські військові не тільки обстрілюють громади Дніпропетровської області, а й заради пропагандистської "картинки" наносять удари по тимчасово окупованих ними населених пунктах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.
"Не маючи ні тактичного, ні стратегічного успіху, ворог продовжує підлі обстріли по всій лінії зіткнення", - заявив він.
Вілкул також зазначив, що в понеділок, 30 травня, окупанти обстріляли Зеленодольську і Апостолівську громади Криворізького району. На щастя, ніхто не постраждав.
Також обстрілів зазнали Осокорівка, Нововоронцовка та інші населені пункти. При цьому Вілкул підкреслив, що в Кривому Розі і районі ситуація повністю контролюється ЗСУ і військовою адміністрацією.