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Російські війська обстрілюють окуповані ними ж населені пункти, - Вілкул

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Російські війська обстрілюють окуповані ними ж населені пункти, - Вілкул
Російські військові не тільки обстрілюють громади Дніпропетровської області, а й заради пропагандистської "картинки" наносять удари по тимчасово окупованих ними населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Не маючи ні тактичного, ні стратегічного успіху, ворог продовжує підлі обстріли по всій лінії зіткнення", - заявив він.

Вілкул також зазначив, що в понеділок, 30 травня, окупанти обстріляли Зеленодольську і Апостолівську громади Криворізького району. На щастя, ніхто не постраждав.

Також обстрілів зазнали Осокорівка, Нововоронцовка та інші населені пункти. При цьому Вілкул підкреслив, що в Кривому Розі і районі ситуація повністю контролюється ЗСУ і військовою адміністрацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли з артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

Топ коментарі

  • bazil rejestrowyj
    Брєд. Нема жодного села Дніпропетровщини яке окуповане. Дивно що на таку посаду обрали людину без елементарних знань шкільної географії
  • Bogdan Cherniavsky
    і давно в них є "окуповані ними ж населені пункти на Дніпропетровщині"?
  • izzabaru
    Так це "гєніальні" редактори сайту вміють придумувати заголовки, які не відповідають самому тексту новини. Вілкул не казав про окуповані населені пункти Дніпропетровщини, бо таких не існує в природі.
    Понабирали за пару гривень таджиків на сайт, а вони тепер і видають нам "чудєсаті" новини.

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