Парламентська асамблея НАТО закликала уряди своїх країн сприяти просуванню України до Альянсу

На весняній сесії Парламентської Асамблеї НАТО, яка тривала 27-30 травня, була ухвалена декларація із закликом до урядів країн-членів Альянсу здійснити конкретні наступні кроки щодо просування України до членства в НАТО та посилення протидії російській агресії.

Понад 200 законодавців із приблизно 30-ти країн Альянсу НАТО одноголосно схвалили декларацію "Standing with Ukraine", якою "найсуворіше засудили війну, розпочату Росією", передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ВР.

Серед пунктів, передбачених в ухваленій декларації, ПА НАТО вимагає підтримати Україну на шляху до євроатлантичної інтеграції та наростити постачання важкого озброєння, зокрема, систем ППО, ПРО, протикорабельних систем й артилерії, а також посилити обмін розвідувальною інформацією.

До того ж, документ закликає масштабувати руйнівні санкції проти Росії та поступово відмовитися від імпорту вугілля, газу, нафти та урану з РФ. Підтримка України також стосується і запровадження додаткових санкції проти російських олігархів, посадових осіб та їхніх сімей, а ще проти пропагандистів і державних ЗМІ.

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Окрім того, ПА НАТО наполягає на висланні з країн НАТО російських дипломатів, які займаються ворожою діяльністю. Зокрема, це стосується розповсюдження ненависті, дезінформації та розпалювання конфліктів.

Окремо у документі акцентується на необхідності створення спеціального Міжнародного трибуналу для розслідування, кримінального переслідування та притягнення до відповідальності винних в агресії проти України.

Акт також передбачає в оновленій Стратегічній концепції НАТО чітко визначити ревізіонізм та агресивні дії Росії як безпосередню та головну загрозу євроатлантичній безпеці та посилити Східний фланг Альянсу. Це стосується й суттєвого зміцнення військового потенціалу НАТО, зокрема, ядерного, для стримування Росії.

"Наші позиції на дипломатичному фронті суттєво зміцнилися, а стратегічна мета - вступ до ЄС та НАТО - стала ближчою", - зазначив голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв ("СН").

За словами Чернєва, українській делегації вдалося досягти "найбільш жорсткої декларації за весь час існування Асамблеї".