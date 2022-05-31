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Санкції проти Росії залежатимуть від позиції України за умовами миру, - Шольц

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Санкції проти Росії залежатимуть від позиції України за умовами миру, - Шольц
Україна сама має вирішити, які умови миру з Росією вона прийме - саме від цих домовленостей, а не від нав'язаних ззовні умов, залежатиме подальший санкційний режим. Таку позицію висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ARD.

При цьому він знову підкреслив, що це не має бути "нав'язаний мир". За словами Шольца, "цілі, які Росія ставить перед собою, будуть недосяжні".

"Абсолютно ясно, що тільки угода, яку Україна сама вважатиме правильною, може привести до того, що масивні обмеження економічної стійкості Росії, пов'язані з санкціями, коли-небудь закінчаться", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін не переможе. Ми разом з вами, ми об‘єднані", - Шольц під час марафону "Save Ukraine" в центрі Берліну

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Топ коментарі

  • Rulya Kosh
    Своїми заявами такі ********* як Шольц,макрон, ще не прийнявши до кінця всі санкції вже спішать обговорити як їх знімати. Хто б їм пельки постуляв?
  • Y.M. Z.
    Позиції України чи позиції Зеленського?
  • Олександр Карін
    Та який там трибунал... Спершу Гундосий подивиться в очко *****, а потім вони разом із Комаровським підуть на риболовлю.
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