Держбюджет лише на третину фінансується з власних доходів. Допомога партнерів - наразі найважливіше джерело, - Марченко

Державний бюджет лише на третину фінансується з власних надходжень, дві інші третини - це міжнародна грантова та кредитна допомога.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, допомога партнерів - наразі найважливіше джерело для держбюджету.

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"Бюджет зараз у такому стані, що наші доходи ми зараз розцінюємо у вторинному контексті, первинний - це міжнародна грантова та кредитна допомога. Наші доходи за оптимістичними оцінками зараз покривають лише одну третину наших видатків, дві третини покриваються коштом запозичень і грантових коштів", - зазначив Марченко.