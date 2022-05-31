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Держбюджет лише на третину фінансується з власних доходів. Допомога партнерів - наразі найважливіше джерело, - Марченко

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Держбюджет лише на третину фінансується з власних доходів. Допомога партнерів - наразі найважливіше джерело, - Марченко
Державний бюджет лише на третину фінансується з власних надходжень, дві інші третини - це міжнародна грантова та кредитна допомога.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, допомога партнерів - наразі найважливіше джерело для держбюджету.

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"Бюджет зараз у такому стані, що наші доходи ми зараз розцінюємо у вторинному контексті, первинний - це міжнародна грантова та кредитна допомога. Наші доходи за оптимістичними оцінками зараз покривають лише одну третину наших видатків, дві третини покриваються коштом запозичень і грантових коштів", - зазначив Марченко.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Угу. И Беня покупает у "Укрнафты" 14 тысяч тонн сжиженного газа со скидкой в 50%. Раз вы такое можете себе позволить, так ли сильно вам нужны все эти гранты и кредиты?
  • Влад Воланд
    Ну для Коломойського завжди вони мають кількасот мільйонів на рівномі місті.Поки Каломоша в Україні діла не буде,а йому цікава корумпована Україна де його не видадуть і де він буде царювати.
  • valera ivolgov
    Красти з бюджету стало сутужно і неможливо, Зе влада в шоці від цієї війни яку сама по суті і розпочала крадіжками у ЗСУ.
    Отака карма для дебіліві агентів фсб
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