Роботу на російському ринку згорнули 1 037 компаній

Станом на 29 травня роботу на російському ринку згорнули вже 1 037 компаній, 438 – скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції, ще 590 – продовжують діяльність у росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це свідчать дані дослідження KSE Institute в межах проєкту "Самосанкції" (SelfSanctions).

Зазначається, що компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали $32,5 млрд річного доходу та $19,9 млрд капіталу. Компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали річний дохід у розмірі $58,7 млрд і $32,7 млрд капіталу. ТОП-70 компаній – найбільших платників податків – сплачували $20,2 млрд податків на рік.

"Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини березня, то протягом останнього місяця співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється. Хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ. Більш як половина (50,2%) компаній заявили про вихід з ринку РФ, 28,6% – все ще присутні на ньому", - уточнили фахівці.

В KSE зазначили, що, незважаючи на тиск, на російському ринку продовжують залишатись найбільші сільськогосподарські західні компанії: Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill і Louis Dreyfus ("Велика Четвірка в с/г" чи "ABCDs"). Вони посилаються на гуманітарні причини. Економічні санкції, запроваджені ЄС, США та іншими країнами, теж не стосуються сільськогосподарської продукції через гуманітарні проблеми та продовольчу безпеку.

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