Новини • Агресія Росії проти України, Санкції проти Росії, Війна

Євросоюз домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші санкції, - Мішель

6 69532
Євросоюз домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші санкції, - Мішель
Глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу домовилися про часткову заборону на імпорт російської нафти й інші обмеження в рамках 6 пакету санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мішель написав  у Twitter

За домовленостями, Євросоюз може заборонити ввезення близько 2/3 російської нафти, яку він купував.

"Це скоротить величезне джерело фінансування для її військової машини", – зазначив Мішель.

Глава Євроради назвав це "максимальним тиском на Росію з метою припинення війни".

Крім того, у шостому пакеті санкцій будуть й інші заходи, у тому числі відключення від SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк", персональні санкції проти відповідальних за військові злочини в Україні осіб, заборона трансляції в ЄС ще 3 російських державних мовників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти Росії залежатимуть від позиції України за умовами миру, - Шольц

Топ коментарі

  • maravillo
    2/3 це вже непогано
  • Mannerheim 8cfb2488
    Отлично. Кроме нефти там много еще "плюшек" для мордора. Следующий пакет - газ.
  • Mannerheim 8cfb2488
    А что исраэль делает кроме как поддерживает мордор?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини