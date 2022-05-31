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Наразі перемовини з Росією тривають лише із гуманітарних питань - ОП

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Наразі перемовини з Росією тривають лише із гуманітарних питань - ОП
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що наразі перемовини з Росією зупинені в політико-дипломатичній частині, але вони тривають із гуманітарних питань.

Як інформє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Чому політико-дипломатична частина зупинена? Тому що переговори – це ж питання зв’язку між тим, що відбувається в реальному світі, не тільки на полях битв, а й у цілому: санкції, репутація, партнери. Росія неадекватно дивиться на все це. Це феномен, який теж буде вписаний у підручники", - сказав він.

За словами Подоляка, перемовини тривають у гуманітарній частині: щодо обміну полоненими, гуманітарних коридорів та евакуації людей.

Він вважає, що коли росіяни почнуть зазнавати суттєвих військових поразок в Україні, то напевно більш адекватно оцінюватимуть реальність.

"Коли в повному обсязі запрацює санкційний тиск, почнуть розуміти... Тоді вони більш об’єктивно подивляться на ситуацію", - зазначив радник керівника ОП.

Він також зауважив, що президент України Володимир Зеленський може вирішити, що певний інструмент, зокрема й переговорний, потрібен саме зараз.

"Це буде рішення Верховного головнокомандувача з огляду на оперативну ситуацію станом на день, коли він буде ухвалювати таке рішення", - пояснив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори Москви та Києва призупинені

Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Kurt Wootz

    @vinnicanin

    ·
    7 ч

    Верещук заявляла,що бійців АЗОВУ Зеленський передав на реабілітацію в тюрми ДНР,та після відновлення вони повернуться в Україну. Як там йде реабілітація? Де Азовці ,тварюки?!?! Де 2500 найкращих в світі бійців?!?! Чого мовчите брехуни?!?!

    73% вам ще смішно?

    Виктор Онегин

    @batiscafcusto

    ·
    5 ч

    Итак, как и следовало ожидать,Эвакуация гарнизона «Азовстали» Зеленским-Верещук,на самом деле оказалась сдача этого гарнизона Зеленским-Верещук в плен к рашистам.Как там телемарафон?

    Почему стесняемся это написать?!
  • krot_lub
    Щось не чути Портнова, Татарова, того самого Шуфрича та інших гнид української політики. Правильно, клоуни відволікають увагу, а гниди гадять. Як там Мар'яна безглузда з третьяковою?
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