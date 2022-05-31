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Євросоюз до кінця року припиняє імпорт 90% російської нафти, - Макрон

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Євросоюз до кінця року припиняє імпорт 90% російської нафти, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон заявляє про досягнуту домовленість, що ЄС в рамках санкцій проти РФ припиняє імпорт 90% російської нафти до кінця 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Макрон повідомив у своєму Твіттері

"Росія робить вибір продовжити війну в Україні. Як європейці, об’єднані та солідарні з українським народом, сьогодні ввечері ми приймаємо нові санкції. Ми вирішили припинити імпорт російської нафти на 90% до кінця 2022 року", - написав Макрон.

Також читайте: Євросоюз домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші санкції, - Мішель

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Топ коментарі

  • Тіберій Горобець
    Не розумію обурення публіки. Там 300 млн людей, життя яких точно краще не стане від цих санкцій. Тому, європейській владі треба і за таке вдячними бути.
  • Олександр Пожарницький
    10% - це орбану в пащеку залити, щоб не гавкав проти ембарго.
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