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Війна в Україні змусила світ засумніватися в загальноприйнятому понятті міжнародного порядку, - Ердоган

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Війна в Україні змусила світ засумніватися в загальноприйнятому понятті міжнародного порядку, - Ердоган
Війна Росії проти України змусила світ засумніватися в загальноприйнятому понятті міжнародного порядку, заснованого на правилах, конкуренції великих держав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist, про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Війна в Україні також вдихнула нове життя в НАТО, можливо, найбільший військовий альянс в історії", - зазначив Ердоган.

Лідер Туреччини також заявив, що позиція деяких світових лідерів щодо НАТО як застарілої і неактуальної організації є помилковою, таким чином вони проявляють свою "стратегічну короткозорість".

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Топ коментарі

  • Alex Tiger
    За то бубочка построил дороги вместо ракет, чтобы кацапы быстренько нас завоевали. Правда, шут не учел, что кроме него есть наши славные ВСУ, которые бьют и разобьют кацапов.
  • Rulya Kosh
    Якби був міжнародний порядок, ну хоч трохи був… Багато наших українців були б живими.
  • Igor Yaroslavovich
    Все-то так "султане", але трішечки не так! Я маю на увазі дружбу Туреччини з агресором, яка не припинилася після початку війни! 😲
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