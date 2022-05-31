Війна в Україні змусила світ засумніватися в загальноприйнятому понятті міжнародного порядку, - Ердоган

Війна Росії проти України змусила світ засумніватися в загальноприйнятому понятті міжнародного порядку, заснованого на правилах, конкуренції великих держав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist, про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Війна в Україні також вдихнула нове життя в НАТО, можливо, найбільший військовий альянс в історії", - зазначив Ердоган.

Лідер Туреччини також заявив, що позиція деяких світових лідерів щодо НАТО як застарілої і неактуальної організації є помилковою, таким чином вони проявляють свою "стратегічну короткозорість".

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