США не відкидають можливості ескалації в Україні, - Пентагон
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голову Комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі в ефірі Fox News.
Одним з кроків у цьому напрямку, за його словами, є переговори між військовими США і РФ.
"Я вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно нею управляти і оцінювати шанс ескалації. Ми цим займаємося, саме тому ви бачили міністра Остіна, який говорить зі своїм колегою, а я говорю зі своїм колегою, щоб управляти ескалацією і не допустити розростання цього в щось більш жахливе, ніж є зараз", - сказав він.
У Пентагоні вважають, що переговори були б логічним вирішенням ситуації в Україні. Іншими наслідками подій у країні можуть стати або рішуча перемога однієї зі сторін, або патова ситуація, зазначив Міллі.