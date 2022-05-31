США не відкидають можливості ескалації в Україні, - Пентагон

Сполучені Штати вважають, що ситуація в Україні може стати ще більш серйозною. Тому роблять кроки, щоб цього не допустити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голову Комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі в ефірі Fox News.

Одним з кроків у цьому напрямку, за його словами, є переговори між військовими США і РФ.

"Я вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно нею управляти і оцінювати шанс ескалації. Ми цим займаємося, саме тому ви бачили міністра Остіна, який говорить зі своїм колегою, а я говорю зі своїм колегою, щоб управляти ескалацією і не допустити розростання цього в щось більш жахливе, ніж є зараз", - сказав він.

У Пентагоні вважають, що переговори були б логічним вирішенням ситуації в Україні. Іншими наслідками подій у країні можуть стати або рішуча перемога однієї зі сторін, або патова ситуація, зазначив Міллі.

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