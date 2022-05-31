Лідери ЄС підтверджують готовність розглянути заявку України на членство у червні, - висновки Євроради
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у висновках Європейської ради щодо України, оприлюднених після завершення першого дня роботи саміту.
"Європейська рада приймає до відома підготовку висновків Комісії із заявки на членство в ЄС України, а також Республіки Молдова та Грузії та повернеться до цього питання на своєму червневому засіданні", - йдеться в повідомленні.
Крім того, лідери заявили, що Європейський Союз "як і раніше відданий подальшому зміцненню здатності України захищати свою територіальну цілісність та суверенітет".
"У зв’язку з цим Європейська рада вітає ухвалення нещодавнього рішення Ради збільшити військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру", - наголошується у висновках.
Вони також вітали ухвалення рішення про призупинення ввізного мита на весь український експорт до Європейського Союзу на один рік.