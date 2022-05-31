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Франція вимагає якнайшвидше розслідувати загибель журналіста на Луганщині

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Франція вимагає якнайшвидше розслідувати загибель журналіста на Луганщині
Франція вимагає якомога швидше провести прозоре розслідування загибелі під Сєверодонецьком журналіста французького BFMTV Фредеріка Леклерка Імхоффа, який висвітлював операцію з евакуації.

 Як передає  Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Франції Катрін Колонни.

"Смерть Фредеріка Леклерка-Імоффа, журналіста BFM, убитого 30 травня під час висвітлення української операції з евакуації під Сєверодонецьком, глибоко шокує. Я засуджую це і висловлюю наші співчуття його родині та колегам", - зазначила Колонна.

 "Франція вимагає якомога швидше провести прозоре розслідування, щоб повністю з'ясувати обставини цієї трагедії", - додала вона.

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У заяві наголошується, що Франція підтверджує свою постійну і рішучу відданість свободі преси у всьому світі та захисту журналістів і всіх, чиї висловлювання сприяють вільній інформації та суспільним дискусіям.

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Топ коментарі

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    а чего расследовать ? Кацапы обстреляли
    Пусть Макарон еще раз позвонит Хутину и помолчит в трубку
  • Right Right 2d264255
    Коли виявится що журналіста вбив кацапський снаряд далі що буде робити Франція?
  • Sophia-Maria Duglass
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