Франція вимагає якнайшвидше розслідувати загибель журналіста на Луганщині

Франція вимагає якомога швидше провести прозоре розслідування загибелі під Сєверодонецьком журналіста французького BFMTV Фредеріка Леклерка Імхоффа, який висвітлював операцію з евакуації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Франції Катрін Колонни.

"Смерть Фредеріка Леклерка-Імоффа, журналіста BFM, убитого 30 травня під час висвітлення української операції з евакуації під Сєверодонецьком, глибоко шокує. Я засуджую це і висловлюю наші співчуття його родині та колегам", - зазначила Колонна.

"Франція вимагає якомога швидше провести прозоре розслідування, щоб повністю з'ясувати обставини цієї трагедії", - додала вона.

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У заяві наголошується, що Франція підтверджує свою постійну і рішучу відданість свободі преси у всьому світі та захисту журналістів і всіх, чиї висловлювання сприяють вільній інформації та суспільним дискусіям.