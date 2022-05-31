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Єнін про можливий наступ Білорусі на Україну: Лукашенко неодноразово давав знаки, що він "петляє"

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Єнін про можливий наступ Білорусі на Україну: Лукашенко неодноразово давав знаки, що він "петляє"
Для відкритого вступу Білорусі у війну проти України поки не спостерігається така ударна кількість військ біля кордонів, яка необхідна для наступу. Однак лідер цієї країни допомагав і все ще продовжує сприяти російській агресії.

Про це розповів перший заступник голови МВС Євгеній Єнін у інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо військового потенціалу Республіки Білорусь, рівня підготовки та мотивації краще ці питання поставити нашим колегам військовим. Тим не менш, на сьогодні ми не можемо говорити про формування ударних угруповань на території Білорусі. Лідер цієї країни вже неодноразово давав знаки, що він "петляє"...ми маємо під боком вірного соратника Путіна, який допомагав і продовжує йому допомагати у спробі захоплення України", - зазначив Єнін.

Він уточнив, із повідомлень того ж таки Генштабу, на кордоні військовослужбовці з Білорусі продовжують виконувати завдання щодо посилення українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях та проводять там навчання.

"Тож посилення охорони кордону - це один із наших пріоритетів. Вже у прикордонних районах Київської, Житомирської та Рівненської областей встановили додаткові обмеження, які діятимуть до закінчення воєнного стану", - підкреслив Єнін.

Також читайте: Білоруські "мобілізаційні навчання" відбудуться наприкінці червня неподалік від Чернігівщини

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Топ коментарі

  • xander 9cf28439
    Пам'ятаю, що напередодні вторгнення, якийсь "міністр" триндів, що "ударні угруповання біля кордону не сформовані"...
  • irenka ko
    Від фрази «Чернігівщина буде рибалити» аж настрій піднявся.
  • arye z.
    Поведение Луки, это примерно, как линия поведения Муссолинни во время ВМВ.
    "И хочется и колется", и на двух стульях старается усидеть...
    Если победит Большой Брат, то вот - я же тебя поддерживал, и территорию предоставил, и людей посылал, хотя и негласно. Так что давай мне мой кусок добычи.
    Если Большой Брат проиграет, то опять же, вот - что вы от меня хотите, мы маленькая страна и как могли сопротивлялись давлению диктатора.
    Но Муссолинни это все же не помогло.
    Повесили на центральной площади Рима вверх ногами.
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