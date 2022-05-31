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Росгвардійці з Краснодара відмовилися знову їхати воювати в Україну через низькі виплати, - ЗМІ

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Росгвардійці з Краснодара відмовилися знову їхати воювати в Україну через низькі виплати, - ЗМІ
Бійці Росгвардії із Краснодара, які брали участь у війні проти України у лютому-квітні й котрих намагалися відправити туди повторно, подали рапорти з відмовою їхати воювати.

Про це повідомляють "Кавказ.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Повідомило про це джерело в головному управлінні федеральних військ Національної гвардії з Краснодарського краю. Також цю інформацію підтвердив і один із військовослужбовців.

За його словами, Росгвардійці вкрай незадоволені виплатами, що надійшли за два місяці перебування в Україні – вони виявилися значно нижчими, ніж розповідають пропагандистські ЗМІ. І це стало однією з причин відмови.

"Тільки днями прийшла виплата за другий місяць перебування там. І якщо за перший місяць заплатили 100 тисяч, то зараз – 50. Командування пояснило це падінням курсу долара – виплата розраховується з порядку 50 доларів за день перебування, але проводиться в рублях за російським курсом", – пояснив співрозмовник.

Якщо 10 березня офіційний курс долара у Росії становив 120 рублів, то 26 травня – 56 рублів, чим і пояснюється різниця у розмірі військових виплат.

Він додав, що у його загоні п'ять співробітників подали рапорти про вихід на пенсію – вони мали передпенсійний вік. Також йому відомо ще щонайменше про п'ятьох бійців, які подали рапорти про відмову їхати в Україну з інших причин.

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Не потрібно такі новини подавати як моральний розклад противника і фсьо, вайне канец. Заплатять і вони підуть знову нас вбивати. На нових танках, на старих, чи на т-34. Воно все стріляє та вбиває.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Хотілося б в це повірити, але не хочеться тішити себе ілюзіями. Там достатньо людей з повністью промитими за 20 років путіна мізками, яким потрібні не гроші, а знищення українців.
  • Максим Бистрий
    Тобто суть новини в тому, що вбивати готові тільки за більше.
    Якого біса це варто публікувати? Суть не змінилась.
    Це ж не так, що відмовляються, адже не підтримують злочинні накази. До того ж написали що вони вже були, а отже це кінчені бл..і
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