Вночі завдано ракетних та артилерійських ударів по Сумщині з території Росії, - Живицький

Близько опівночі ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два пуски ракет по території Білопільської громади на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, одразу по тому розпочався артобстріл цієї ж території із САУ.

Майже о 3 ночі з території Росії також обстріляли Великописарівську громаду, близько 10 ударів артилерії.

"В обох випадках обійшлося без людських жертв, інформація про руйнування уточнюється", - зазначив очільник регіону.

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