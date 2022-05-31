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Вночі завдано ракетних та артилерійських ударів по Сумщині з території Росії, - Живицький

4 12019
Вночі завдано ракетних та артилерійських ударів по Сумщині з території Росії, - Живицький
Близько опівночі ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два пуски ракет по території Білопільської громади на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, одразу по тому розпочався артобстріл цієї ж території із САУ.

Майже о 3 ночі з території Росії також обстріляли Великописарівську громаду, близько 10 ударів артилерії.

"В обох випадках обійшлося без людських жертв, інформація про руйнування уточнюється", - зазначив очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Знову ми сидимо і рахуємо, скільки разів по нам з території росії стріляли. А відповідати не можна. Така дивна війна
  • oleg lytovchenko
    Так було , є і буде продовжуватись поки не почнем стріляти у відповідь . Ат же Зеленському українців не шкода , а ось росіян вбивати не можна .
  • Vitua
    А где наблюдатели обсе и оон,что бы фиксировать факты обстрелов с территории свинособак,что бы рашисты потом не кричали на весь мир,что нацисты укры обстреливают невинную рашу?
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