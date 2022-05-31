Уряд призначив начальника ГУР головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими очолив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.
Про це повідомляють у ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України затвердивши його постановою від 11 березня 2022 р. № 257. Основними завданнями Координаційного штабу є:
- сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;
- сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;
- визначення шляхів і способів розв'язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.
У ГУР зазначають, що для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, у тому числі – і з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій в Україні діє Національне інформаційне бюро.
"Процедура звернень для родичів військовополонених залишається незмінною. Звернутися на "Гарячу лінію" Національного інформаційного бюро можна за коротким номером 1648 або 380 44 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону)", - додали у розвідці.