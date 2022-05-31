Потрібно продовжити ізольовувати Кремль, навіть після нафтового ембарго, - прем'єрка Естонії Каллас

Прем'єрка Естонії Кая Каллас закликала не зупинятись на нафтовому ембарго та продовжити тиск на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Twitter.

"Минулої ночі ми нарешті домовилися щодо шостого пакета санкцій ЄС, включаючи заборону на імпорт російської нафти. Важливий крок до подальшого руйнування військової машини путіна. Ми не будемо зупинятися на цьому. Оскільки війна і злочини Росії проти України тривають, ми повинні продовжувати ізольовуювати Кремль", - зазначила вона.

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