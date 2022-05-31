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Потрібно продовжити ізольовувати Кремль, навіть після нафтового ембарго, - прем'єрка Естонії Каллас

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Потрібно продовжити ізольовувати Кремль, навіть після нафтового ембарго, - прем'єрка Естонії Каллас
Прем'єрка Естонії Кая Каллас закликала не зупинятись на нафтовому ембарго та продовжити тиск на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Twitter.

"Минулої ночі ми нарешті домовилися щодо шостого пакета санкцій ЄС, включаючи заборону на імпорт російської нафти. Важливий крок до подальшого руйнування військової машини путіна. Ми не будемо зупинятися на цьому. Оскільки війна і злочини Росії проти України тривають, ми повинні продовжувати ізольовуювати Кремль", - зазначила вона.

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Топ коментарі

  • Dima30
    потрібно "угробити" російські НПЗ-це 65% російської промисловості....тоді точно їм доведеться бетонувати скважини.
  • Михайло Костик
    Урок занятної математики: росія експортує в ЄС 113 млн. тонн ( це цифра за 19 або 20 рік).
    Барель Urals коштує - 86$ (собівартість видобутку від 20 до 30$+ логістика) і це 0,135 тонн. Відровідно 86/0,135*113млн=72 млрд $;
    Угорщина купує 7 млн. тонн (думую можна сміливо йти на поступки).
    Але голове навіть не це, а ньюанси видобутку нафти. Тому що НЕ МОЖНА ПРОСТО ТАК ВЗЯТИ І ПЕРЕСТАТИ ВОДОБУВАТИ НАФТУ. Деякі скважини доведеться законсервувати. А на скільки я знаю потім їх не просто так розконсервувати, якщо взагалі це можливо.
    Буду радий прочитати зауваження...
  • Jonathan Jones
    Большая благодарность ЕС за отказ от покупки рос. нефти.
    К сожалению, это принципиально не меняет ситуацию с доходами Мордора от продажи нефти - получали 500% прибыли, теперь будут получать 300%. Но сам жест четко показывает, что ЕС против Путлера. ЕС поддерживает Украину. А это дорогого стоит.
    Не всё сразу и не всё быстро. Война только началась.
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