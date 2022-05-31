У Чорному морі нині перебуває один корабель - носій крилатих ракет, - Братчук

У Чорному морі перебуває один корабель - носій крилатих ракет. Кілька кораблів російських військ відійшли в район окупованого Криму.

Про це повідомив у телеграмі спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі дещо зменшилася кількість носіїв крилатих ракет. Зараз перебуває один корабель-носій крилатих ракет. Кілька кораблів ворожого угруповання відійшли в район тимчасово окупованого Криму", - сказав Братчук.

Він зазначив, що ніч у місті та області минула без обстрілів.

Братчук повідомляє, що отримання Україною важкого озброєння від союзників викликає в Росії панічні настрої. Також, за його даними, зростає кількість російських окупантів, загиблих в Україні. Наприклад, в Уссурійську (РФ) місцева адміністрація запросила на кладовищі сто додаткових місць для поховання учасників "спецоперації".

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