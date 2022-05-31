Окупанти зайняли близько половини Сєверодонецька, - мер Стрюк

Половину Сєверодонецька зайняли російські окупанти, лінія фронту розділила місто навпіл, тривають бої.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Олександр Стрюк, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, лінія фронту розділила місто навпіл. Але місто ще обороняється, місто ще українське. Наші вояки тримають лінію оборони і сподіваємось, найближчим часом виб'ють звідти орків", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, скільки наразі міста окуповано військами РФ, Стрюк сказав: "Десь половина. Не можна сказати, що окуповано, але зайняті позиції орками".

Також очільник міста повідомив, що евакуацію зупинено, а містян закликав бути в укриттях.

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