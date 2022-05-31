Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30,5 тис. осіб, 208 літаків, 174 гелікоптери, 1358 танків та 3302 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 31 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 30, 5 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 30500 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1358 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3302 (+20) од,

артилерійських систем - 649 (+6) од,

РСЗВ - 207 (+2) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків - 208 (+1) од,

гелікоптерів - 174 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),

крилаті ракети - 120 (+2),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,

спеціальна техніка - 48 (+0).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.