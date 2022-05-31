Витік аміаку на Донеччині: Абсолютна більшість населених пунктів поза межею зони ураження

Вчора на Донеччині стався витік аміаку. Абсолютна більшість населених пунктів Бахмутського району, в тому числі й Бахмут, – поза межею зони ураження, загрози для них немає.

Про повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станом на ранок 31 травня єдине місце, звідки надходить інформація про запах аміаку, – це село Травневе, що розташоване у зоні активних бойових дій. Там мешкають 35 людей.

"Рятувальники ДСНС цілодобово моніторять ситуацію і в разі її погіршення 9 автоцистерн та 45 фахівців готові в будь-який момент вирушити на ліквідацію наслідків аварії. Зараз ситуація під контролем", - резюмує Кириленко.

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