Політичною метою РФ, імовірно, є окупація всієї території Донецької та Луганської областей, - розвідка Великої Британії

Британська розвідка вважає, що політична мета Росії полягає в окупації всієї території Донецької і Луганської областей, але для досягнення цього потрібно крім Сєверодонецька захопити Краматорськ і трасу Дніпро-Донецьк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зазначається, що захоплення Росією Лимана підтримує її оперативні зусилля, які, ймовірно, полягають в оточенні Сєверодонецька та закритті "кишені" навколо українських сил у Луганській області.

"Сильні обстріли тривають, а на околицях Сєверодонецька, ймовірно, точаться вуличні бої. Елементи російського Південного угруповання сил, ймовірно, очолюють найуспішнішу вісь у цьому секторі, за підтримки Центрального угруповання сил, що атакує з півночі. Прогрес повільний, але досягнення утримуються" - йдеться в огляді.

Водночас британська розвідка зазначає, що шляхи до "кишені" залишаються під контролем України.

"Росія досягла більших локальних успіхів, ніж раніше в кампанії, згрупувавши сили і ведучи вогонь на відносно невеликій території", - йдеться в огляді. Британська розвідка зазначає, що це змушує Росію йти на ризик на інших окупованих територіях.

"Політична мета Росії, ймовірно, окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Щоб досягти цього, Росії потрібно буде забезпечити подальші складні оперативні цілі за межами Сєверодонецька, включно із ключовим містом Краматорськом і головною дорогою М04 Дніпро-Донецьк", - йдеться в огляді.

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