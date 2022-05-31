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"Нас #бут, жрать нечего": Окупанти знову почали їсти собак через проблеми із забезпеченням, - перехоплення СБУ

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"Нас #бут, жрать нечего": Окупанти знову почали їсти собак через проблеми із забезпеченням, - перехоплення СБУ
Російські окупанти через нестачу продовольства знову почали їсти собак.

Про це свідчить переписка одного з окупантів, яку перехопила СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Все х#ево. Нас укры #бут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – розповідає знайомому рашист, який перебуває  на тимчасово окупованій території Херсонщини.

За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти "просто не могут доставить".

Дивіться: Перехоплення розмови двох полковників армії РФ: "Путин - пид#рас, Шойгу – гонд#нище, бл#ть. Дворников - легенда по у#банству", - ЗМІ. ВIДЕО

Нас #бут, жрать нечего: Окупанти знову почали їсти собак через проблеми із забезпеченням, - перехоплення СБУ 01
Нас #бут, жрать нечего: Окупанти знову почали їсти собак через проблеми із забезпеченням, - перехоплення СБУ 02
Нас #бут, жрать нечего: Окупанти знову почали їсти собак через проблеми із забезпеченням, - перехоплення СБУ 03

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Топ коментарі

  • частный сектор
    собаки доедают мертвых кацапов в посадках кацапы едят собак съевших кацапов круговорот в природе какой то
  • Frol Fedoroff
    Собак жалко.
  • Garry Grant
    Колян, "дружище" тебе не скинет 5 тыс. потому что скидывать бабло "грузу200"-это деньги на ветер. Сорян.)
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