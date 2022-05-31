"Нас #бут, жрать нечего": Окупанти знову почали їсти собак через проблеми із забезпеченням, - перехоплення СБУ
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Російські окупанти через нестачу продовольства знову почали їсти собак.
Про це свідчить переписка одного з окупантів, яку перехопила СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Все х#ево. Нас укры #бут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – розповідає знайомому рашист, який перебуває на тимчасово окупованій території Херсонщини.
За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти "просто не могут доставить".