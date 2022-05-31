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Туреччина не виключає зустрічі Зеленського та Путіна, - глава МЗС Чавушоглу

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Туреччина не виключає зустрічі Зеленського та Путіна, - глава МЗС Чавушоглу
В Туреччині не виключають можливості зустрічі делегацій України та Росії на рівні лідерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Після стамбульської зустрічі делегацій РФ та України, діалог сповільнився. Відбулися відомі події у Бучі та Ірпені, які викликали стурбованість і у Туреччини", - зазначив міністр.

Чавушоглу зазначив, що певні країни дотримувалися думки, що шляхом постачання озброєння Україна зможе перемогти Росію та переламати хід бойових дій. "Цього не відбувається. Жодна зі сторін не має значних успіхів на полі бою", - констатував він.

За його словами, сторони починають усвідомлювати, що швидкої перемоги через застосування сили не буде.

"Останнім часом знову намітилася тенденція до діалогу. Ми також виступаємо за діалог. Недоліки від війни, особливо для України, дуже високі. Туреччина прагне відновлення очних переговорів Росії та України, у тому числі на рівні глав держав", - наголосив Чавушоглу.

Читайте: Ердоган запропонував Путіну зустріч делегацій РФ, України та ООН у Стамбулі

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Топ коментарі

  • Urs
    турки спешат получить политические дивиденты, пока на фронта не приехали "паладины" в товарном количестве. Так вот *уй вам, граждане турки. Лучше бы перестали пропускать суда со спижженным у нас зерном.
  • Aleks T c3834cab
    Росіяни почали масово скуповати нерухомість в Турціі на березі Средиземного моря , в туристичних зонах. Міліардери сховали свої яхти
    також там. В Турцію поплили інвестиції. Вибори скоро. Ердоган грає на сторині росії. Одна іхз санкцій - неможливість придбання нерухмості --
    порушується. Україні допомоги -нема. Вирішувайте самі- хто для України
    партнер.!
  • Gp An
    "Стурбованість" после Бучи Пытаются усадить Украину за стол переховоров так как скрепная недоимперия остро нуждается в передышке и пополнение резервов...Встречи на уровне президентов не будет - пуйло очкует выезжать за рубеж
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