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"Односторонньої гарантії Кремля для нас недостатньо", - Кулеба про розблокування портів в Україні

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"Односторонньої гарантії Кремля для нас недостатньо", - Кулеба про розблокування портів в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН та третіх країн для вивезення зерна із портів країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Repubblica.

"Односторонньої гарантії Кремля для нас недостатньо. Нам потрібні треті країни, які візьмуть на себе відповідальність за дотримання угоди. Нас також влаштовує втручання ООН. Ми зацікавлені насамперед у тому, щоб зерно потрапило до тих, хто його потребує", - сказав він.

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Також Кулеба додав, що для уникнення катастрофічних наслідків, "розблокування (портів, - ред.) має бути здійснене протягом двох тижнів".

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Гарантії розблокування портів - це Нептуни та Гарпуни
  • Gen Bate
    Так ООН уже дала гарантії про повернення бійців "Азова" чи клоунам цього мало?
  • Болунгарвік Віталій
    гарантіями від рашки можна підтертись-головна гврантія нашої безпеки це знищення цього рашистського утворювання
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