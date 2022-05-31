Окупантів Бобикіна та Іванова засудили до 11,5 років ув'язнення

У Котелевському райсуді 31 травня оголосили вирок російським військовим Олександрові Бобикіну та Олександрові Іванову.

Про це повідомляє Суспільне.Полтава, інформує Цензор.НЕТ.

Їм призначили по 11 років 6 місяців позбавлення волі.



Російських військових обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Обидва свою вину визнали.



Прокуратура просила призначити обвинуваченим покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Їхні захисники клопотали зменшити термін.

Інтерфакс-Україна зазначає, що 24 лютого двоє російських військовослужбовців, один з яких був водієм-зарядним, а інший навідником БМ-21 "Град", здійснили артилерійські обстріли Харківщини з території Бєлгородської області РФ. Виконуючи злочинний наказ, військовослужбовці ЗС РФ зруйнували об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт. Козача Лопань та сел. Ветеринарне. Після цього військовослужбовці ЗС РФ перетнули кордон України та продовжили обстріл Харківщини. Після розгрому російської військової колони двох окупантів було взято в полон Збройними Силами України на території Харківської області.

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