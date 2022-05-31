Країни ЄС мають координувати питання оборони, – Боррель

Із подій навколо російської агресії проти України Європейський Союзу виніс висновок щодо необхідності усунення недоліків у власній системі безпеки й оборони, а також тіснішої координації у цій сфері, яка належить до виключної компетенції кожної з країн.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком другого дня роботи спеціального засідання Європейської Ради заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми будемо говорити про оборону, про те, як підвищити оборонну спроможність Європейського Союзу та його країн. Як відомо, оборона належить до компетенції країн-членів, і країни-члени створили Європейське оборонне агентство, щоб проводити огляд результатів. Зрозуміло, що ми маємо робити більше, але ми маємо робити все це разом", - сказав Боррель.

Він зауважив: навіть якщо кожна з країн збільшить свої оборонні витрати та доповнить їх на "ікс" відсотків у порівнянні із існуючим рівнем, це буде марнотратством грошей, оскільки не скорегує існуючі складнощі та дублювання, та не усуне недоліків, які існують в сфері Європейської оборони.

"Так, ми маємо збільшити наші військові витрати, але робити це варто скоординованим шляхом. Це не буде просто, тому що армія та військові спроможності є основою для будь-якої суверенної держави, тож спроба поєднати зусилля з розвитку армії потребуватиме добрих політичних навичок", - наголосив Високий представник ЄС.

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Він нагадав, що спільно з Європейським оборонним агентством та Європейською Комісією представив на розгляд лідерів країн ЄС доповідь щодо вразливостей європейської оборони. Метою є поєднати зусилля країн-членів в усуненні слабких місць у військовому будівництві та в оборонній промисловості, щоб зміцнити позиції ЄС у світі, в тому числі, - у військовому вимірі.

"Те, що ми вивчили з війни в Україні - це те, що недостатньо вести торгівлю, мати верховенство права, не достатньо бути потужною цивільною силою. Нам необхідно також бути військовою силою", - підкреслив Боррель.