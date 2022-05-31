Пляжний сезон у Києві поки не розпочинатимуть через пошуки вибухівки, - КМВА

На територіях пляжів і зон відпочинку Києва розпочнуть обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів. В умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати ці місця наразі не радять.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА, про це повідомляє КП "Плесо".

Зазначається, що обслуговування об’єктів здійснюється у штатному режимі, працівники перебувають на робочих місцях, розпочинають лабораторні дослідження води поверхневих водойм та питної води.

"Однак пляжний сезон у Києві розпочинати поки не планують з низки причин, одна з яких – безпека відвідувачів та проведення перевірок територій на наявність вибухонебезпечних предметів", - зазначили в КП.

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