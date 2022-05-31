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Пляжний сезон у Києві поки не розпочинатимуть через пошуки вибухівки, - КМВА

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Пляжний сезон у Києві поки не розпочинатимуть через пошуки вибухівки, - КМВА
На територіях пляжів і зон відпочинку Києва розпочнуть обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів. В умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати ці місця наразі не радять.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА, про це повідомляє КП "Плесо".

Зазначається, що обслуговування об’єктів здійснюється у штатному режимі, працівники перебувають на робочих місцях, розпочинають лабораторні дослідження води поверхневих водойм та питної води.

"Однак пляжний сезон у Києві розпочинати поки не планують з низки причин, одна з яких – безпека відвідувачів та проведення перевірок територій на наявність вибухонебезпечних предметів", - зазначили в КП.

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Топ коментарі

  • V 2af7597c
    Який ще пляжний сезон під час війни? Зовсім с глузду з'їхали? Значить хлопці там гинуть на фронті, а якась п..здота на пляжі пивко попиває?
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Всё, в Киеве уже война закончилась? Пляжные сезоны, рестораны-кафе, приключения политтусовки, светская жизнь?... Там это, какбе война вообще-то идёт
  • растуди
    А як же шашлаки? У нас на озері "Вербне" на Оболоні дехто вже давно засмагає, купаються мало - вода прохолодна. Взагалі то якось соромно ніжитись під сонечком на пляжі, коли щодня гинуть наші захисники. Який, *****, пляжний сезон, коли війна
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