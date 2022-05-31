Болгарія отримала відтермінування на запровадження ембарго стосовно російської нафти, - прем'єр Петков
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Болгарія отримала відтермінування на запровадження ембарго на закупівлю російської нафти до кінця 2024 року.
Про це заявив прем'єр-міністр Кирил Петков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Учора було узгоджено текст. Реальні домовленості надійдуть через два дні, у них щодо Болгарії буде окремий пункт зі спеціальним відступом (щодо відтермінування на впровадження ембарго на російську нафту. – Ред.) до кінця 2024 року", - наводить у вівторок слова Петкова Болгарське національне радіо.
"Це допоможе підготувати нашу переробну промисловість для роботи на іншій нафті", - наголосив прем'єр.